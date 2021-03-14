شرب الماء بعد الأكل.. هل هو مفيد أم ضار؟

يعتقد البعض أن شرب الماء بعد الأكل قد يؤدي إلى التداخل مع عملية الهضم والتأثير سلبًا على حمض المعدة وأنزيمات الهضم، كما يدعي اخرون أنه من الممكن أن يعمل على تراكم السموم في الجسم، مما يسبب مجموعة من المشكلات الصحية، فما مدى صحة هذه الاراء؟

بالرغم من جميع هذه الأقوال، إلا أن لشرب الماء بشكل عام العديد من الفوائد، وعلى عكس الاعتقاد السائد فإن شرب الماء بعد الأكل يساعد في عملية الهضم عبر تفكيك الطعام حتى يتمكن الجسم من امتصاص العناصر الغذائية الموجودة ونقلها في الجهاز الهضمي بسلاسة.

فوائد شرب الماء بعد الأكل

كما أسلفنا فإن شرب الماء بعد الأكل هو خيار صحي لا يعيق عملية الهضم حتى لو تم شربه بكميات كبيرة، وفي ما يأتي أهم فوائد شرب الماء بعد الأكل:

تميع الطعام في المعدة والمساهمة في امتصاص العناصر الغذائية.

تليين البراز ومنع حدوث الإمساك.

منع الانتفاخ.

الحفاظ على صحة ورطوبة الجهاز الهضمي.

الحفاظ على ترطيب الجسم ومنع جفافه.

أهمية شرب الماء بشكل عام للجسم

لشرب الماء أهمية أساسية في المحافظة على عمل جميع أنظمة الجسم بشكلها الصحيح وحماية الجسم من الجفاف، ومن الوظائف الأساسية للماء في الحفاظ على الجسم:

حمل الأكسجين و العناصر الغذائية إلى خلايا الجسم.

طرد البكتيريا من المثانة.

المساعدة على الهضم.

منع حدوث الإمساك.

الحفاظ على ضغط الدم.

الحفاظ على استقرار ضربات القلب.

تليين المفاصل.

حماية الأعضاء والأنسجة.

تنظيم درجة حرارة الجسم.

الحفاظ على توازن الكهرل.

أفضل الأوقات لشرب الماء

للحفاظ على جسم صحي يجب ابقاء الجسم رطبًا والمحافظة على شرب الماء، وفيما يأتي بعض الأوقات التي يفضل شرب الماء خلالها :

1. عند الاستيقاظ من النوم

حيث أن الفرد لا يشرب الماء أثناء النوم فيستيقظ وهناك شعور بالجفاف، حينها بامكانك الاستعاضة عن شرب القهوة كبداية ليومك بشرب كوب أو اثنين من الماء.

2. قبل تناول الوجبات

يمكن لشرب كوب من الماء قبل تناول وجبات الطعام أن يساهم في الشعور بالشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام، مما قد يساهم في السيطرة على الوزن.

3. أثناء تناول الوجبات

حيث أن شرب الماء أثناء الوجبات يساعد في عملية الهضم، خاصةً إلى جانب الأغذية الغنية بالألياف.

4. عند أخذ قسط من الراحة بعد الظهر

من الشائع أخذ الأفراد لفترة راحة ما بعد الظهر وقد يكون السبب في ذلك عائدًا إلى الجفاف، لذا يفضل شرب الماء عوضًا عن اللجوء إلى الكافيين والسكريات كخيار أول.

5. عند الشعور بالصداع

اشرب الماء عند الشعور بالصداع، لأن الصداع قد يكون أحد أعراض الجفاف.

6. عند ممارسة التمارين الرياضية

اشرب كوبًا من الماء قبل 30 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية واشرب أيضًا أثناء التمرين.

يجب الحرص على شرب الماء بعد ممارسة التمارين لتعويض ما تم فقده نتيجة التعرق.

7. قبل وقت النوم

لا تشرب الكثير من الماء قبل وقت النوم حتى لا تقلق نومك بالذهاب إلى الحمام، إنما بامكانك وضع كأس من الماء بجانب سريرك في حال شعرت بالعطش في منتصف الليل، خاصةً إذا كنت احد المرضى الذين يتناولون الأدوية، حيث يعد الشعور بجفاف الفم أحد الأعراض الجانبية الشائعة المشتركة للأدوية.