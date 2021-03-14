وفد من "حماس" بالقاهرة الاثنين للمشاركة بالحوار الفلسطيني

أعلنت حركة "حماس"، الأحد، أن وفدا من الحركة يتوجه، الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، إن "وفدا من حماس من غزة وخارج فلسطين برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، سوف يتوجه للقاهرة، الإثنين؛ للمشاركة في جلسات الحوار مع الفصائل الفلسطينية".

وأضاف قاسم: "حوارات القاهرة سوف تبحث انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)".

وأوضح، أن الحوارات سوف تتابع كذلك بقية التفاصيل التي تم الاتفاق عليها في حوارات القاهرة السابقة لإنجاح عملية انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) في 22 مايو/ أيار القادم. بحسب وكالة الأناضول.

وعقدت الجولة الأولى من حوارات القاهرة يومي 8 و9 فبراير/ شباط الماضي، وتوافقت الفصائل خلالها على قضايا تخص الانتخابات.

وكان جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لـ "فتح"، قد أعلن في 4 مارس/ آذار الجاري، أن الفصائل ستعقد جولة جديدة من المباحثات، في 15 من الشهر الحالي، في القاهرة.

ومنتصف يناير/كانون ثاني الماضي، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً حدد بموجبه مواعيد الانتخابات خلال العام الجاري: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.