مصرع طفل جراء كلب ضال في منطقة الأفلاج بالرياض

قتل طفل سعودي، اليوم الأحد، جراء كلب ضال في محافظة الافلاج التابعة للرياض في السعودية.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، أن الطفل كان يلعب مع رفاقه في أحد أحياء الأفلاج أمس السبت، ليفاجأ بكلب ضال ظن الطفل أنه أليف.

وعندما اقترب منه، حاول الكلب افتراسه ما تسبب في إصابته بجرح عميق في الرأس، ونقل متأثرا بإصابته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف قد وجه اليوم بضرورة حصر كل المواقع التي تنتشر فيها الحيوانات الضالة بما فيها الكلاب والقطط، وذلك بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة" بمدينة الرياض.