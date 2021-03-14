رونالدو يقود يوفنتوس لفوز على كالياري

عاد يوفنتوس إلى قواعده بثلاث نقاط مستحقة عقب فوزه على مضيفه كالياري بثلاثة أهداف لهدف، الأحد، ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

دخل يوفنتوس اللقاء بشراسة هجومية أسفرت عن هدف مُبكر أحرزه كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 10، إثر ركلة زاوية نفذها خوان كوادرادو، قابلها النجم البرتغالي برأسية جميلة هزت الشباك.

واستمر يوفنتوس في محاولاته الهجومية إلى أن تحصل رونالدو على ركلة جزاء، نفذها بنفسه محرزًا ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 25، قبل أن يواصل تألقه ويُدون اسمه على هدف ثالث مع حلول الدقيقة 32.

في الشوط الثاني، خفض يوفنتوس من نسقه الهجومي واعتمد عناصر الفريق على تدوير الكرة بشكل أكبر بينهم، في وقت اعتمد كالياري على الارتداد بهجمات معدودة، أثمرت إحداها عن هدف سجله جيوفاني سيميوني في الدقيقة 61.

وبات في رصيد يوفنتوس 55 نقطة عزز بها مركز الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند 22 نقطة يحتل بها المركز السابع عشر.