"الديمقراطي التركي" ينتقد افتتاح سفارة في القدس

انتقد الحزب الديمقراطي التركي في كوسوفو، قرار البلاد افتتاح سفارة لدى "إسرائيل" في مدينة القدس، واصفًا القرار بـ "الخاطئ".

وأعرب الحزب في بيان له الأحد عن قلقه العميق وأسفه حيال افتتاح سفارة كوسوفو في القدس التي يخضع وضعها القانوني للحماية بموجب قرارات الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن القرار اتخذ رغم نصائح الدول الأوروبية والجمهورية التركية وتحذيرات صادرة عن البرلمان الكوسوفي.

وأوضح أن القرار الذي تحاول الحكومة فرضه كأمر واقع سيؤثر سلبًا بشكل مباشر على سمعة كوسوفو لدى المجتمع الدولي وعلاقاتها الدبلوماسية.

وشدّد الحزب على أنه سيتابع الموضوع من أجل ضمان إعادة النظر فيه، داعيًا الشعب الكوسوفي إلى إبداء موقفه ضد القرار.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية، افتتاح سفارتها رسميا في القدس وبدء عملها.

وزعمت في بيان أن الهدف من افتتاح السفارة في القدس هو تحسين العلاقات بين البلدين (كوسوفو وإسرائيل)، والتأكيد على تعزيز مكانة كوسوفو في الساحة الدولية.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقع قادة صربيا وكوسوفو اتفاقا في واشنطن على تطبيع علاقاتهما الاقتصادية، إلى جانب تطبيع العلاقات بين كوسوفو و"إسرائيل" وإقامة علاقات دبلوماسية.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، تم التوقيع على اتفاق بدء العلاقات الدبلوماسية رسميا بين كوسوفو و"إسرائيل"، وفي اليوم نفسه، أعلن مسؤولون "إسرائيليون" الموافقة على طلب كوسوفو فتح سفارة في القدس.