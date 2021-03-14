وزير الصحة الأردني : نفاد الأكسجين استمر ساعتين

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، خلال جلسة طارئة للبرلمان أن ما حصل في مستشفى السلط الحكومي تقصير لا يمكن تبريره، بينما قال وزير الصحة إن انقطاع الأكسجين عن المرضى استمر ساعتين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الخصاونة قوله خلال الجلسة إن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية وإن الحكومة تسعى لاستعادة الثقة مع المواطن.

وبين أن الحكومة بادرت بالأمس بسلسلة من الإجراءات القضائية للتحقيق بالحادثة والوقوف على تفاصيل ما جرى، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعالج كافة أوجه القصور لعدم تكرار مثل تلك الحوادث.

وعقد مجلس النواب الأردني اليوم جلسة طارئة لبحث حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي أمس السبت.

وكشف وزير الصحة المكلف مازن الفراية عن أن عدد وفيات أمس السبت بكورونا في مستشفى السلط بلغ 9 أشخاص بينهم 6 اثناء انقطاع الأكسجين.

وقال الفراية خلال الجلسة إن نفاد الأكسجين في مستشفى السلط استمر ساعتين منذ السابعة والنصف صباحًا ولغاية التاسعة والنصف، مشيرًا إلى أنه “في تمام الساعة السابعة و12 دقيقة من صباح السبت ورد بلاغ للأمن العام بشأن مشكلة نقص الأكسجين في غرف العزل والعناية الحثيثة بمستشفى السلط”.

وأوضح الفراية أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد وصول نسبة الأكسجين إلى النسبة الخطرة في المستشفى".

وكانت السلطات الأردنية اتخذت حزمة إجراءات بعد وفاة مرضى بكورونا جراء انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط وسط البلاد.

وشملت الإجراءات إقالة وزير الصحة نذير عبيدات ومدير المستشفى وإيقاف المسؤول عن الصحة في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أمس أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية المترتبة على الحادث، وأنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المملكة للتأكد من سلامة الإجراءات لحماية صحة المواطنين.

وألقت السلطات القبض على مدير المستشفى و3 من مساعديه ومسؤول التوريد في المستشفى بتهمة التسبب في وفاة المرضى.

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قد قام أمس بزيارة إلى مستشفى السلط عقب وفاة عدد من مرضى كورونا جراء انقطاع الأكسجين، وتفقد الملك الأوضاع داخل المستشفى وأمر بتشكيل لجنة عسكرية طبية من الخدمات الملكية للتحقيق في الحادث.