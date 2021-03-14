عباس يعزي العاهل الاردني بضحايا حادثة السلط

عزى الرئيس محمود عباس، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بضحايا الحدث الأليم والمفجع في مستشفى السلط.

وعبر عباس في برقية التعزية، عن تعازيه القلبية الحارة للعاهل الأردني، وحكومة الأردن، ولعائلات الضحايا بهذا المصاب الأليم، داعيا الله عز وجل، أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق بكل الخير والتوفيق والازدهار.

وأعرب عن التضامن التام مع الأردن في هذا الظرف العصيب، قائلا: "نحن على ثقة بأن الأردن الشقيق بقيادتكم الحكيمة وحكومتكم وأبناء شعبكم وبما لديه من المقومات والقدرات والامكانيات في المجال الطبي والمجالات كافة، سيتجاوز كما هو عهده تلك الظروف بكل شجاعة واقتدار".