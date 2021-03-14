"الزعيم" يعود للصدارة والصداقة يخطف نقاط الجلاء بمهارة

فاز فريق شباب رفح "الزعيم" على ضيفه اتحاد الشجاعية بهدفين نظيفين مساء الأحد في ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بغزة.

وسجل هدفي المباراة محمد الرخاوي في الدقيقة 72، ومهند أبو زيد بالدقيقة 95، ليرفعا رصيد "الزعيم" إلى 20 نقطة في المركز الأول, والصدارة، وتجمد رصيد الشجاعية عند 12 نقطة بالمركز السادس، وبفارق الأهداف أمام بيت حانون الرياضي، وخدمات الشاطئ على التوالي.

وتكون طاقم حكام المباراة من: هاني مسمح للساحة، وساعده عدنان حنيدق، ومحمد خطاب للخطوط، وخالد أبو الخير رابعاً.

وتفوق الصداقة على نظيره الجلاء بهدف دون رد في ملعب فلسطين بمدينة غزة، سجله صائب أبو حشيش في الدقيقة 95، علماً أن لاعب الجلاء نور الدين أبو شقفة تعرض للطرد نتيجة حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بالدقيقة 95.

وبهذه النتيجة، يرفع الصداقة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع "مؤقتًا", وتجمد رصيد الجلاء عند 5 نقاط بالمركز 12، والأخير.

وقاد اللقاء تحكيميًا: الدولي فايز عمران للساحة، وساعده أحمد شبير، والدولي فادي السمهوري للخطوط، وأمين عويص رابعًا.

وفي افتتاح الأسبوع التاسع من الدرجة الأولى، تعادل خدمات المغازي مع ضيفه القادسية بهدفين لمثليهما في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وتقدم المغازي بهدفين عبر ماجد بن حمد، ومحمود أبو عيادة في الدقيقتين التاسعة، و16 على الترتيب، رد عليه القادسية بهدفي إبراهيم العرجات من ركلة جزاء، ومحمود الغول بالدقيقتين 44، و45 تواليًا.

وبذلك، يرتفع رصيد القادسية إلى 8 نقاط في المركز العاشر "مؤقتًا"، وبات رصيد المغازي 5 نقاط بالمركز 12، والأخير.

وفي افتتاح منافسات الأسبوع السابع من دوري الدرجة الثانية لفرع "غزة والشمال" اكتسح بيت لاهيا ضيفه المشتل برباعية نظيفة في ملعب بيت حانون شمال القطاع.

ودون رباعية "اللهاونة" يحيى النجمي "هدفان" في الدقيقتين 65، و94 على التوالي، ومحمود الطلالقة بالدقيقة 22، ومصعب نشوان في الدقيقة 63، وشهدت المباراة طرد مصطفى مطر من دكة بدلاء المشتل بالدقيقة 73 لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

ورفع الفوز رصيد "اللهاونة" إلى 9 نقاط في المركز الثاني "مؤقتًا"، وبقي رصيد المشتل 13 نقطة بالمركز الأول، الصدارة.

أما في فرع "الوسطى والجنوب" فتعادل الأمل مع العطاء بدون أهداف في إستاد خانيونس جنوب القطاع، ليحصل الأمل على نقطته التاسعة يحتل بها المركز الرابع، ويحصد العطاء أول نقطة له في البطولة، يحتل بها المركز التاسع، والأخير، وبفارق الأهداف خلف الاستقلال.

وتتواصل مباريات الأسبوع التاسع من الدرجة الأولى الاثنين، حيث يلعب بيت حانون الأهلي مع المجمع الإسلامي في ملعب بيت حانون شمال القطاع، وأهلي غزة مع نماء بملعب اليرموك في مدينة غزة، وخدمات النصرات مع خدمات خانيونس في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

ويشهد دوري الدرجة الثانية في فرع "غزة والشمال" مباراة الزيتون مع الوفاق بملعب فلسطين في مدينة غزة، وجماعي رفح مع أهلي النصيرات بفرع "الوسطى والجنوب" في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.