مصر تفرض رسوماً إضافية للمغادرين عبر معبر رفح البري

فرضت السلطات المصرية، الأحد، رسوماً جديدة على المغادرين من قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، تحت بند (رسم تأشيرة منافذ).

وستضاف قيمة هذه الرسوم البالغة 25 دولاراً، إلى مبلغ 300 جنيه مصري (نحو 20 دولاراً)، كرسوم للصالة المصرية، تدفع في حال غادر أي مواطن قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقرّر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، في وقت سابق، فرض رسوم على مواطني جميع الدول العربية القادمين إلى مصر، وألغى قراره السابق بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وقبل نحو عام فرضت مصر رسوم تأشيرة دخول إلى أراضيها على زائريها من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً من الخميس 18 حزيران/ يونيو 2020، بالإضافة إلى قطر، المطبَّق قرار تحصيل الرسوم تجاه مواطنيها منذ عام 2017.

ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية.

ونصّ القرار على استثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.