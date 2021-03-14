اغلاق محافظة جنين من الأربعاء حتى الأحد القادم

قرر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الاحد، الاغلاق الشامل لجميع مناحي الحياة في محافظة جنين من صباح يوم الأربعاء القادم، 2021/3/17، وحتى صباح يوم الأحد 2021/3/21 باستثناء القطاع الصحي والمخابز والصيدليات.

جاء ذلك بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في محافظة جنين، وبناء على توصيات لجنة الطوارئ المركزية التي انعقدت في المحافظة مساء اليوم الأحد، واستكمالا للقرار الإداري الصادر عنه مساء أمس.

وقرر الرجوب اغلاق كافة البنوك ومعارض استقبال الزبائن في الشركات الخاصة (الاتصالات وشركات التأمين وجوال والوطنية...) منذ صباح يوم غد الاثنين 2021/3/15 وحتى صباح يوم الأحد 2021/3/21، فيما سيتم فتح جميع المنشآت والمحلات التجارية غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا