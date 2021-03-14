فارس: اقتحام قوات الاحتلال لسجن "ريمون" "ليس تقليديًا"

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الاحد، أن اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي سجن "ريمون" قسم (1) ليس تقليديًا، وإنما تم باستدعاء قوات خاصة قمعية من خارج السجن وعاثت خرابا كبيرا في القسم.

وأوضح فارس، لـ"إذاعة القدس المحلية"، أن نقل الاحتلال جميع الأسرى من قسم "1" الى قسم آخر؛ يسبب معاناة للأسرى كونه يفتقد أدنى مقومات الحياة.

وبيّن ان هذا النوع من التفتيشات تأتي لاستنزاف طاقة الأسرى والتنكيل بهم وتأتي في إطار العقوبات الإضافية التي تفرض على الأسرى.

وشدّد فارس، على أن الأسرى لا يرغبون في انفجار الأوضاع داخل السجون ويفضلون أن تلتزم إدارة السجون في قواعد اللعبة.

وأشار إلى أن المستوى السياسي في ظل جولات الانتخابات المتلاحقة زج بقضية الأسرى في الجدل الدائر داخل الكيان بين مختلف الأحزاب الصهيونية وبالتالي أصبحت قضية الأسرى ميدان للعمل لدى قادة الاحتلال.

وقال رئيس نادي الاسير الفلسطيني إن "قمع الأسرى درب من دروب التنكيل والعقوبة بحق الأسير بخلاف ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي أودت بحياة العشرات من الأسرى داخل المعتقلات".

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم سجن "ريمون" وقامت بعمليات تفتيش واسعة في غرف الاسرى الفلسطينيين، بهدف النيل والتنكيل منهم.