الاحتلال يفرج عن الأسير محمد كراجة من بيت لحم

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاحد، أن ســلـطـات الاحتلال الاسرائيلي أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد اسعود شفيق كراجة (36 عامًا) من مخيم عايدة بمحافظة بيت لحم، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة سبعة عشر عامًا.

وأكدت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت كراجة بتاريخ 15/03/2004م، حيث أصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكمًا بالسجن سبعة عشر عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في صفوف حركة الجهاد الإسلامي والقيام بنشاطات عسكرية ضد قوات الاحتلال.

كما تقدمت مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأسـيـر المحـرر محمد كراجة وعائلته المجاهدة بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

جدير ذكره أن الأسير المحرر محمد كراجة من مواليد 23/05/1985م وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن مجدو.