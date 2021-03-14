موعد مباراة يوفنتوس مع كالياري وتشكيلة الفريقين

إليك تشكيلة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي 2021 ، اليوم الاحد 14 آذار 2021 ، وسيلعب الفريقين الايطاليان ضمن منافسات الجولة 27 ، ولقد خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة للتعرف عليها تشكيلة يوفنتوس على أمل إعادة إطلاق محاولته للفوز بلقب الدوري الإيطالي ، وللمزيد فيما يتعلق بالمباراة تابع معنا .

وفي هذه المقالة التي هي بعنوان عن تشكيلة يوفنتوس ضد كالياري ، سنتعرف أيضًا على موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري ضد الدوري الايطالي .

موعد مباراة يوفنتوس مع كالياري :

وسيلعب فريق كالياري ضد يوفنتوس اليوم الاحد 14-3-2021 في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية ، وسط أجواء من الحماسة القوية التي ستشهدها أرضية الملعب .

وبعد تراكم عدد كبير جدًا من البطاقات الصفراء أوقفت الجهات المعنية تشارالامبوس ليكوجيانيس وليوناردو بافوليتي عن هذه المباراة ( يوفنتوس ضد كالياري ) .

بينما ظل اللاعب ماركو روج وريكاردو سوتيل على الهامش، مع توفر باقي الفريق لهذه المباراة في الدوري الايطالي 2021 .

وقال خبراء رياضيين إنه يترتب أن يحل غابرييلي زابا محل ليكوجيانيس في دور الجناح الأيسر، ومن المرجح أن يلتزم الفريق بنفس التشكيلة التي نجحت معه حتى الآن.

تشكيلة يوفنتوس ضد كالياري :

توقعات تشكيلة يوفنتوس ضد كالياري اليوم الاحد 14-3-2021 : فويتشيك تشيزني (حارس مرمى) ؛ دانيلو وليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليجت ؛ فيديريكو كييزا ، أدريان رابيو ، ويستون ماكيني ، أليكس ساندرو ؛ ديان كولوسيفسجي، ألفارو موراتا، كريستيانو رونالدو.

تشكيلة كالياري ضد يوفنتوس :

وهذه التشكيلة تأتي وفق توقعات وهي على النحو التالي : أليسيو كراجنو (حارس مرمى) ؛ راجنار كلافان ، دييغو جودين ، لوكا سيبيتيلي ؛ ناهيتان نانديز ، ألفريد دنكان ، رادجا ناينجولان ، رازفان مارين ، غابرييل زابا ؛ جواو بيدرو ، جيوفاني سيميوني

ونأمل أن تكون هذه المقالة التي هي بعنوان تشكيلة يوفنتوس ضد كالياري اليوم الاحد 14-3-2021 ، قد نالت اعجابكم وندعوكم إلى مشاركة المقالة إلى الجميع للتعرف على هذه التشكيلة التي تأتي وفق التوقعات .