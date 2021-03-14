الاحتلال يكشف عن مفاوضات للتطبيع مع النيجر

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين كشفه أمس السبت، "أن "اسرائيل" تجري محادثات سرية مع النيجر بشأن تطبيع العلاقات الثنائية".

وقال كوهين:" أن النيجر تدرس تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وستستأنف علاقاتها مع الاحتلال اذا ساهمت الولايات المتحدة في دفع هذه العلاقة".

وزعم كوهين قائلاً: "النيجر تعد أكبر دولة إسلامية في غرب إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة"

جدير ذكره أنه قطعت النيجر العلاقات مع "إسرائيل" مرتين في الماضي، المرة الأولى كانت عام 1973 خلال حرب أكتوبر، ثم في عام 2002 خلال انتفاضة الأقصى.