الرجوب: لا خيار لنا سوى إنهاء الانقسام

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب اليوم الاحد: "إنه لا يوجد لنا أي خيار سوى إنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني".

وأوضح الرجوب أن اعداءنا لا يريدون إنهاء الانقسام بل تكريسه، ولا يريدون تجديد شرعية النظام السياسي بل يحاولون إنزال نظام بـ(البراشوت)، لا يعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني وحقه بامتلاكه القرار المستقل.

وأكد أن عزيمة وقرار الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية لحركة فتح هو إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات ديمقراطية واحترام نتيجة الصندوق والالتزام بها مهما كانت، فالمقدم هنا الوطن وخيار الشعب.

وأضاف الرجوب بقوله:" إن المطلوب من رجال الأمن والشرطة والمحافظين وكل غيور المساهمة في رفع وعي وسلوك الناس لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات الفلسطينية، لافتاً في الوقت ذاته أن نسبة التسجيل للانتخابات وتجديد البيانات كانت رسالة مطمئنة ومبشرة لرغبة الناس بإجرائها".

ولفت إلى ان حركة فتح وعبر تاريخها النضالي واحتضانها للكل الفلسطيني حريصة كل الحرص على احترام الديمقراطية وتكرسيها والايمان بالتجديد.