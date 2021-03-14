تركيا توافق على تزويد العراق بالحصة المائية العادلة

وافق البرلمان التركي، اليوم الاحد، على مذكرة التفاهم التي تلزم أنقرة بإطلاق الحصة المائية العادلة للدولة العراقية.

وبحسب القناة السومرية العراقية، فإن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أكد أن "المبعوث التركي الخاص أكد وجود اتفاقيات في الأفق ومذكرات تفاهم ستكون في القريب العاجل".

وأوضح الحمداني، أن البرلمان التركي وافق على مذكرة التفاهم التي تلزم تركيا بإطلاق الحصة المائية العادلة والمنصفة للعراق.

وبيّن الوزير العراقي، أن "بلاده عقدت نحو 6 اجتماعات مع الجانب التركي في هذه الفترة، وهذا ما لم يحصل منذ سنين".

وسبق أن صرح الحمدانى، في العاشر من

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قال الحمداني في تصريح صحفي، إن "العراق سيواجه شحًا في المياه؛ إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع تركيا.

وفي يناير 2018، بدأ سد "إليسو" ملء خزانه المائي في 1 يونيو/حزيران من العام نفسه، وأقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية "إليسو" وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق في تركيا.