مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين تقتحم المسجد الأقصى

اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط أداء لطقوس تلمودية ورقصات استفزازية على أبوابه وداخل باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

بدورها أفادت مصادر مقدسية أن 193 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية، ويتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في باب الأسباط وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن المتطرف "يهودا غليك" اقتحم المسجد الأقصى صباح اليوم احتفالا ببداية شهر "نيسان العبري"، وسط أداء صلوات وتلاوات توراتية علنيةً داخل المسجد الأقصى، وشارك في عمليات الاقتحام العشرات من الطلبة اليهود وموظفي الآثار الذي رافقوا المجموعات الاستيطانية.

ولفتت المصادر إلى أن جماعات الهيكل المتطرفة تقوم منذ صباح اليوم بتنفيذ صلوات توراتية داخل المسجد الأقصى، وسط دعوات في منتصف شهر نيسان العبري لذبح قرابين "عيد الفصح" العبري داخل الأقصى.

من جانبه دعا الشيخ عكرمة صبري لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، ردا على دعوات جماعات الهيكل المتطرفة لاقتحام الأقصى.

ولفت الشيخ صبري إلى أن المسجد الأقصى شهد مؤخرًا تصعيدًا ملحوظًا في اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لأبوابه وساحاته ومحاولاتهم أداء طقوسهم التلمودية داخل باحاته.

ويشار أنه تعرض المسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم لاقتحام أكثر من 302 مستوطنا والعشرات من جنود الاحتلال لباحاته وأروقته، حيث شارك في عمليات الاقتحام تلك العديد من قادة المستوطنين وعلى رأسهم المتطرف "يهودا غليك" الذي اقتحم الباحات وسط أداء طقوسا دينية وإجراء جولات استفزازية.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.

وتجدر الاشارة أنه أبعدت سلطات الاحتلال (17) مواطنا عن أماكن سكنهم وعن المسجد الأقصى، خلال شهر فبراير الماضي، كما شهد المسجد الأقصى تواصل اعتداءات المستوطنين، حيث اقتحم (1309) مستوطنين باحاته خلال شهر فبراير، مقابل (613) مستوطنا اقتحموا المسجد في يناير.

ورداً على ذلك أطلق العديد من المقدسيين دعوات بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد فيه وقطع الطريق على الاحتلال والمستوطنين الذين يحاولون الاستفراد فيه.