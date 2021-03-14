إصابة في الرأس جراء اعتداءات قوات الاحتلال في قلقيلية

أصيب عامل فلسطيني، اليوم الأحد، بقنبلة غاز أطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي، أثناء محاولته الوصول لمكان عمله في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، عبر إحدى فتحات الجدار الفاصل قرب مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلان محلية، بإصابة الشاب إبراهيم حمايل، من بلدة بيتا جنوبي نابلس، بجروح برأسه، إثر إصابته بقنبلة غاز.

ويتعرض العمال للتنكيل والملاحقة من قبل قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول لأماكن عملهم.

وتسبب جدار الفصل العنصري الذي بدأ الاحتلال بإنشائه عام 2004 بتدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الضفة ومصادرة 164780 دونما.

وينتهك الجدار الحقوق الأساسية لحوالي مليون فلسطيني، ما اضطر الآلاف منهم إلى استصدار تصاريح خاصة من قوات الاحتلال للسماح لهم بمواصلة العيش والتنقل بين منازلهم وأراضيهم.

كما خلف الجدار أثاراً سلبية عميقة على العملية التعليمية؛ فقد حرم الكثير من الطلبة والمدرسين الوصول إلى مدارسهم، مما أربك العملية التعليمية في العديد من المدارس.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2041) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر فبراير الماضي.

ووثق التقرير إصابة (86) مواطنًا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنين، فيما بلغت عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (145) اعتداء.