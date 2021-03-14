سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 14-3-2021

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاحد 14-3-2021، انخفاضًا طفيفًا في الأسعار وإن كانت الأسعار مازالت مسقرة خلال تعاملات اليوم ومن المتوقع أيضًا أن تظل أسعار الذهب اليوم في مصر مستقرة طوال اليوم بفعل وجود قوة وحيدة مؤثرة علي سعر الذهب محليًا وهي قوة العرض والطلب المحلي، في الوقت الذى يشهد فيه سوق الذهب في ركودًا رغم الانخفاضات المتوالية في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا منذ بداية العام.

- سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 14-3-2021

انخفض سعر الذهب اليوم في اليوم بمقدار جنيه واحد لجميع الأعيرة عن نهاية تعاملات أمس السبت 13-3-2021 في السوق المحلي وجاءت الاسعار كما يلي:

- سعر الذهب عيار 24 في مصر 873 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 في مصر 763 جنيهًا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 655 جنيهًا.

- انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 6112 جنيهًا .

- توقعات سعر الذهب اليوم في مصر

يتوقع أن يستقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم والتي تتأثر عمومًا بثلاثة قوى وهي قوى العرض والطلب في السوق المحلي والذي يشهد ركودًا نسبيًا، وكذلك أسعار الدولار والتي هي مستقرة بشكل كبير بفضل قوة الاحتياطي من العملات الأجنبية، بالإضافة إلي السعر العالمي للذهب في يوم عطلة البورصات العالمية، وبالتالي فإن قوي العرض والطلب هي المحدد الوحيد لأسعار الذهب اليوم في مصر في الوقت الذى يوجد في ركود في السوق، وبالتالي فإن الأسعار ليس من المتوقع أن تشهد تقلبات كبيرة وأن تتذبذب حول نفس السعر في مدى بسيط.