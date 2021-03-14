المجدلاني يوضح حقيقة صرف مخصصات الشؤون في 17 مارس

نفى وزير التنمية الاجتماعية برام الله، د. احمد مجدلاني، اليوم الاحد، الانباء المتداولة بشأن صرف مخصصات الشؤون بتاريخ 17 مارس المقبل.

وأكد المجدلاني، لموقع "دار الحياة"، أن الوزارة لم تحدد بعد الموعد الرسمي لصرف المخصصات.

وأوضح الوزير، أن وزارته ستضيف نحو 360 أسرة جديدة للاستفادة من مستحقات الشؤون في الدفعة المقبلة، مشيرًا إلى أنهم "ضمن قوائم الانتظار لدى الوزارة".

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، قد أعلنت أنها لديها ما يقارب 10 آلاف عائلة ضمن قوائم الانتظار آملاً بصرف لهم مخصصات في الدفعة الرابعة، فيما يصل اعداد المستفيدين من هذا البرنامج 170 أسرة.