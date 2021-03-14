انتخابات لمفاوضات صفقة القرن- بقلم : بسام ابو شريف

بقلم : بسام ابو شريف

أن تجري انتخابات ديمقراطية، وشفافة، وحرة أمر هام، وهو استحقاق لشعب طال تعذيبه وحرمانه، وارهابه على مدى الفترة التي بدأت مع اوسلو، ولم تنته بعد، لكن أن تجري اختبارت مسبقة للناجحين يمنع حرية الترشيح، وحرية الانتخاب، فهو اعداد لوفد المفاوضات على فضلات اوسلو، وبقايا صفقة القرن انما ليست انتخابات، بل هي تعيينات مقرة في سلة الشراكة بين حماس، وفتح، فحماس تريد أن تأخذ صفة الشريك في السلطة، وفتح تريد أن تستخدم أصوات حماس لتضيع الطاسة، ولا يظهركم هبطت أسهمها حتى ضمن صفوف العائلة الواحدة.

اللائحة المشتركة الواحدة، هي جواز سفر الرئيس ابو مازن للتفاوض مرة اخرى مع العدو دون أن يكون ملتزما بما قرره الأمناء العامون من رؤية، وخط سياسي، ومحمود عباس ليس غبيا، بل هو داهية سياسية، فقد ثبت كافة التفاصيل التي تعطيه حرية مطلقة في التصرف سياسيا (وغير ذلك)، والصفقة رابحة بالنسبة له، وهاهو يأخذ قرارات بينت فرديته وديكتاتوريته دون أن تتمكن فتح أصلا، والتنظيمات، وعلى رأسها حماس ثانيا عن ثنيه عن الغاء انتخابات النقابات، والغاء اللوائح الحرة.

ولاندري أي الغاء آخر سيتم قبل أن نجد صناديق الاقتراع، وقد ملأت بأوراق وضعها رجال المخابرات... في هذا الاطار نحيي الجهاد الاسلامي على موقفها الوطني الذي لايباع، ولا يشترى.