أبرز ما ورد في الصحف "الاسرائيلية" لليوم الأحد 14/3/2021م

تناولت الصحف العبرية صباح اليوم الاحد، عدد من المواضيع الهامة أبرزها التدريب العسكري بغلاف غزة، والتظاهرات ضد نتنياهو، ونتائج استطلاعات الرأي.

وفيما يلي تقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " أبرز ما ورد في القنوات والصحف والمواقع العبرية

القناة 13 العبرية:

- رئيس الوزراء نتنياهو: "لا يوجد أي عقد بيني وبين زوجتي سارة، للتدخل بالتعيينات، هذا كذب مطلق"

- رئيس الوزراء نتنياهو: سوف أقوم بتعيين رئيس الموساد يوسي كوهين، بوظيفة كبيرة في حكومتي القادمة.

القناة 12 العبرية:

- الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على إدخال 700 عامل أردني، للعمل في فنادق مدينة إيلات بالجنوب.

- منظمة "بيت سيلم" الإسرائيلية، تنشر فيديو يوثق اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالخليل.

قناة كان العبرية:

- استطلاع: الليكود 31 مقعدا، يش عتيد 20، يمينا 12، تكفاه حدشاه 11، المشتركة 9، يسرائيل بيتنا8، شاس 8.

- يهدوت هتوراة 7، العمل 6، كحول لفان 4، الصهيونية الدينية 4 ، ميرتس وراعم لم يتخطيا نسبة الحسم.

القناة 7 العبرية:

- الجيش الإسرائيلي يجري صباح اليوم تدريبات عسكرية بمحيط المجلس الإقليمي أشكول في غلاف غزة.

- الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بالكورونا في البلاد إلى 817,680 إصابة، والوفيات 5,988 حالة.

يديعوت:

- آلاف الإسرائيليين تظاهراو الليلة بعشرات الأماكن، وأمام ديوان رئيس الوزراء بالقدس، ضد نتنياهو.

-مجموعة الهاكر black shadow، هاجمت مؤخرا شركة "كابيتال" الإسرائيلية، لتمويل وتأمين السيارات.

والا العبري:

- عناصر من النظام السوري طلبوا من المعتقلة الإسرائيلية أن تقودهم إلى ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي.

- رئيس الأركان يؤيد ذلك، كبار بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية يطالبون بتهدئة الجبهة البحرية أمام إيران.