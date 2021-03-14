أبرز ما ورد في الصحف "الاسرائيلية" لليوم الأحد 14/3/2021م

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:58 ص
14 مارس 2021
الإعلام العبري
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تناولت الصحف العبرية صباح اليوم الاحد، عدد من المواضيع الهامة أبرزها التدريب العسكري بغلاف غزة، والتظاهرات ضد نتنياهو، ونتائج استطلاعات الرأي.

وفيما يلي تقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " أبرز ما ورد في القنوات والصحف والمواقع العبرية  

القناة 13 العبرية:

- رئيس الوزراء نتنياهو: "لا يوجد أي عقد بيني وبين زوجتي سارة، للتدخل بالتعيينات، هذا كذب مطلق"

 

- رئيس الوزراء نتنياهو: سوف أقوم بتعيين رئيس الموساد يوسي كوهين، بوظيفة كبيرة في حكومتي القادمة.

 

القناة 12 العبرية:

 

- الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على إدخال 700 عامل أردني، للعمل في فنادق مدينة إيلات بالجنوب.

 

- منظمة "بيت سيلم" الإسرائيلية، تنشر فيديو يوثق اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالخليل.

 

قناة كان العبرية:

 

- استطلاع: الليكود 31 مقعدا، يش عتيد 20، يمينا 12، تكفاه حدشاه 11، المشتركة 9، يسرائيل بيتنا8، شاس 8.

 

- يهدوت هتوراة 7، العمل 6، كحول لفان 4، الصهيونية الدينية 4 ، ميرتس وراعم لم يتخطيا نسبة الحسم.

 

القناة 7 العبرية:

 

- الجيش الإسرائيلي يجري صباح اليوم تدريبات عسكرية بمحيط المجلس الإقليمي أشكول في غلاف غزة.

 

- الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بالكورونا في البلاد إلى 817,680 إصابة، والوفيات 5,988 حالة.

 

يديعوت:

 

-  آلاف الإسرائيليين تظاهراو الليلة بعشرات الأماكن، وأمام ديوان رئيس الوزراء بالقدس، ضد نتنياهو.

 

-مجموعة الهاكر black shadow، هاجمت مؤخرا شركة "كابيتال" الإسرائيلية، لتمويل وتأمين السيارات.

 

والا العبري:

- عناصر من النظام السوري طلبوا من المعتقلة الإسرائيلية أن تقودهم إلى ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي.

 

- رئيس الأركان يؤيد ذلك، كبار بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية يطالبون بتهدئة الجبهة البحرية أمام إيران.

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