أبرز ما ورد في الصحف "الاسرائيلية" لليوم الأحد 14/3/2021م

تناولت الصحف العبرية صباح اليوم الاحد، عدد من المواضيع الهامة أبرزها التدريب العسكري بغلاف غزة، والتظاهرات ضد نتنياهو، ونتائج استطلاعات الرأي.
وفيما يلي تقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية " أبرز ما ورد في القنوات والصحف والمواقع العبرية
القناة 13 العبرية:
- رئيس الوزراء نتنياهو: "لا يوجد أي عقد بيني وبين زوجتي سارة، للتدخل بالتعيينات، هذا كذب مطلق"
- رئيس الوزراء نتنياهو: سوف أقوم بتعيين رئيس الموساد يوسي كوهين، بوظيفة كبيرة في حكومتي القادمة.
القناة 12 العبرية:
- الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخرا على إدخال 700 عامل أردني، للعمل في فنادق مدينة إيلات بالجنوب.
- منظمة "بيت سيلم" الإسرائيلية، تنشر فيديو يوثق اعتداءات المستوطنين على السكان الفلسطينيين بالخليل.
قناة كان العبرية:
- استطلاع: الليكود 31 مقعدا، يش عتيد 20، يمينا 12، تكفاه حدشاه 11، المشتركة 9، يسرائيل بيتنا8، شاس 8.
- يهدوت هتوراة 7، العمل 6، كحول لفان 4، الصهيونية الدينية 4 ، ميرتس وراعم لم يتخطيا نسبة الحسم.
القناة 7 العبرية:
- الجيش الإسرائيلي يجري صباح اليوم تدريبات عسكرية بمحيط المجلس الإقليمي أشكول في غلاف غزة.
- الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بالكورونا في البلاد إلى 817,680 إصابة، والوفيات 5,988 حالة.
يديعوت:
- آلاف الإسرائيليين تظاهراو الليلة بعشرات الأماكن، وأمام ديوان رئيس الوزراء بالقدس، ضد نتنياهو.
-مجموعة الهاكر black shadow، هاجمت مؤخرا شركة "كابيتال" الإسرائيلية، لتمويل وتأمين السيارات.
والا العبري:
- عناصر من النظام السوري طلبوا من المعتقلة الإسرائيلية أن تقودهم إلى ثكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي.
- رئيس الأركان يؤيد ذلك، كبار بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية يطالبون بتهدئة الجبهة البحرية أمام إيران.