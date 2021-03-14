إعلان مهم من صحة غزة للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاماً بشأن لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد 14/3/2021 عن خطتها في تطعيم المواطنين ضد جائحة كوفيد 19 فيروس "كورونا" .

وأهابت الوزارة بالمواطنين من تزيد أعمارهم عن 75 عاماً، المسجلين وغير المسجلين على منصة وزارة الصحة بالتوجه الى المراكز التالية لتلقي اللقاح، ابتداء من يوم غدا من الساعة الثامنة وحتى الساعة 12ظهرا حتى يوم الخميس القادم.

واكدت وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة ونجاعتها في اعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض .

وفيما يلي اماكن أخد اللقاح المنتشرة في القطاع :

محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا

محافظة غزة :- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة - عيادة الشيخ رضوان وكالة

محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة

محافظة خان يونس:- عيادة مسقط القرارة

محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة