أول يوم في شهر رمضان الكريم فلكياً 1442-2021

يبحث المسلمون في كافة أرجاء العالم عن أول أيام شهر رمضان الكريم، من أجل أن يتخذوا كافة استعداداتهم من خلال شراء مستلزمات شهر رمضان .

موعد أول يوم في شهر رمضان الكريم 1442-2021

أكد علماء الفلك أن أول أيام شهر رمضان الكريم سيكون يوم 13 أبريل، وعلى الرغم من ذلك أن الكثير من المسلمين لا يقتنعوا بهذا العلم ولكنهم يعتمدون على مشاهدة هلال شهر رمضان

يوجد لشهر رمضان فضل كبير علينا فمن خلاله يقترب المسلمين من الله عز وجل لكي يمحو ذنوبهم، ونزل الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل شهر رمضان الكريم

فضائل شهر رمضان الكريم

في شهر رمضان أنزل القرآن الكريم، وهذه من أفضل الأحداث التي تبين لنا مدى أهمية هذا الشهر ففي قوله تعالى (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)

به ليلة القدر وتكون في أواخر عشر أيام من شهر رمضان الكريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هي في شَهرِ رَمضانَ، فالتمِسوها في العَشْرِ الأَواخِرِ؛ فإنَّها وِترٌ: لَيلةُ إحدى وعِشرينَ، أو ثَلاثٍ وعِشرينَ، أو خَمسٍ وعِشرينَ، أو سَبعٍ وعِشرينَ، أو تِسعٍ وعِشرينَ ، يغفر الله لعبادة الذنوب، ويكفر لهم عن الخطايا.