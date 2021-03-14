امساكية شهر رمضان ..اليوم غرة شهر شعبان ..فما هو موعد بداية شهر رمضان فلكياً؟

بعد ان أعلنت معظم الدول العربية عن موعد بداية شهر شعبان الذي يصادف اليوم الأحد 14/3/2021 ، أصبح المواطنون ينتظرون شهر رمضان المبارك بفارغ الصبر وخاصة انه يفصلنا عنه شهر واحد فقط .

موعد شهر رمضان فلكياً بات هو التساؤل الوحيد لدى المسلمين وخاصة بعد تحديد موعد بدأ شهر شوال ، وان ما يفصلنا عن شهر رمضان والذي يعتبر أقدس شهور العام بالنسبة للمسلمين 30 يوماً فقط.

تشير البحوث الفلكية أن أول أيام رمضان المبارك سيوافق الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

ووفقا لخبراء الفلك فإن موعد أول أيام شهر رمضان 2021 المبارك فلكيًا يوم 13 أبريل، وينتهي يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك، هو الخميس 13 مايو إلى السبت 15 مايو.







