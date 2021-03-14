"كورونا" تُغرق الضفة ..الصحة تخشى الانهيار بعد انهاك الطواقم الطبية وملحم يتوعد

دخلت الضفة المحتلة منذ أكثر من اسبوع حالة الخطر الشديد ، وخاصة بعد تزايد أعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" وتسجيل أكثر من 2000 حالة في اليوم الواحد بالاضافة الى تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة ، مما يضع القطاع الصحي في خطر شديد ، بالرغم من المحاولات من قبل الجهات الحكومية لإنقاذ ما يمكن انقاذه وفتح مزيداً من الاقسام لاستيعاب المصابين الا ان ناقوس الخطر والخشية من انهيار المنظومة الصحية تلوح في الافق .

الاجراءات الوقائية التي اعلنت عنها حكومة رام الله وصفها البعض بأنها لا ترتقي لحجم الكارثة التي تحيط بالضفة المحتلة وسط وتزايد اعداد المصابين والوفيات ، والاعتماد على وعي المواطنين الذي فشل في تحقيق الأمن الصحي حتى لأنفسهم .

المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية، د. أسامة النجار ، اكد ان التفشي بفيروس كورونا وصل الى كل فلسطين وان الوضع اصبح خطير كون ان الأسرة ممتلئة بالكامل ولا يوجد اماكن لاستيعاب المرضى ، بالإضافة الى نقص الاوكسجين.

الرقم زائف

وبين النجار خلال تصريحات خاصة لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان الحالة الوبائية خطيرة وهناك ارتفاع جنوني في ارتفاع الحالات ، والرقم الذي يصدر بشأن الاصابات زائف لأن معظم الناس لا تقوم بالفحص ، ولم يعد هناك مجال لاستقبال مزيداً من الحالات .

وأكد على ان الوضع الحالي كان بحاجة الى اجراءات وقائية اكثر شدة ممن اتخذ ،موضحاً ان الطاقم الطبي أُنهك والمستشفيات منتشرة بالإصابات ، وانتشار الحالة الوبائية ينذر بخطر كبير كون ان الطواقم الطبية قد لا يتمكن من الصمود كونها انهكت ويمكن ان نشهد انهيار الحالة الصحية.

وتابع : قد وصلتنا بالامس مواد لفحص الطفرات الجديدة بعد كنا نرسلها في السابق للفحص خارج الوزارة ولكن ابتداءً من اليوم سيتم فحص الطفرات والعينات وتصنيف المصابين وفقا للطفرات ، معتبراً ان الانتشار في الضفة يعود لوجود الطفرة البريطانية والجنوب الافريقية كون ان الاصابات بين العائلات بشكل كبير.

تطبيق الاجراءات بقوة القانون

من جانبه قال ابراهيم ملحم الناطق باسم الحكومة اليوم الاحد 14/3/2021، ان الاجراءات الوقائية التي اعلنت عنها الحكومة تشهد مرونة في التعليم وخاصة طلبة الثانوية العامة ، كون المحافظين يمتلكون الصلاحيات للتعامل مع الطلبة وتنقلهم .

وقال ملحم خلال تصريحات لـ"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان المسؤولية جماعية نظرا للارتفاع في النسخ المتحورة ، والاجراءات الحكومية المتشددة ستطبق من الجهات الامنية ، بالإضافة الى فرض عقوبات على المخالفين .

واوضح ان الاجراءات محمية بالقانون والتطبيق والمراقبة من الاجهزة الامنية ، موضحا ان الحكومة حريصة على مراعاة مصلحة الناس وعلى المحافظين اتخاذ الاجراءات المناسبة وخاصة القطاعات الانتاجية .