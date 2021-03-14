الفشل الكلوي المسبب التاسع للوفاة ونجاحات في عمليات زراعة الكلى

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 14/3/2021 أن الفشل الكلوي يعد المسبب التاسع للوفاة في فلسطين، بنسبة 3.2% من مجمل الوفيات المسجلة في فلسطين.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي، لمناسبة يوم الكلى العالمي الذي صادف الخميس (11/3) إن زراعة الكلى في فلسطين سجلت نجاحاً كبيراً، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 95%، مشيرة إلى أنه تم إجراء أكثر من 450 عملية زراعة كلى في فلسطين بالشراكة ما بين الطواقم الطبية الفلسطينية والأردنية.

وتابعت الوزارة أن عدد المرضى الذين تلقوا خدمة غسيل الكلى في المستشفيات بالضفة الغربية بشكل منتظم عام 2020 بلغ 1573 مريضاً حيث بلغ إجمالي الغسلات لهؤلاء المرضى 209 ألف غسلة، فيما بلغ مجموع وحدات غسيل الكلى في الضفة الغربية 11 وحدة خلال عام 2019، منها 10 وحدات تابعة لوزارة الصحة، فيها 240 جهازاً للكلية الصناعية، بالإضافة إلى وحدة واحدة في مستشفى النجاح الوطني الجامعي في نابلس، فيها 45 جهازاً للكلية الصناعية، و5 وحدات في قطاع غزة فيها 102 جهازاً للكلية الصناعية.

ويمثل اليوم العالمي للكلى حملة صحية عالمية لرفع الوعي والتركز على أهمية الكلى وتقليل تأثير أمراض الكلى والمشاكل المرتبطة بها في أنحاء العالم.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة 10% من الأشخاص حول العالم مصابين بأمراض الكلى المزمنة، وما يقارب 850 مليون شخص حول العالم لديهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض الكلى، وأن أمراض الكلى احتلت المرتبة 18 في قائمة الأمراض المسببة للوفاة.

من جهته، أوضح استشاري امراض وزراعة الكلى في وزارة الصحة د. عبد الله الخطيب أن الأمراض والحالات التي تسبب الفشل الكلوي المزمن تشمل الاصابة بداء السكري من النوع الأول والثاني وارتفاع ضغط الدم المتكرر والتهاب أنابيب الكلى والأجزاء المحيطة بها.

وتابع: تتضمن العوامل التي تزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة أمراض القلب والأوعية الدموية والتدخين والسمنة والتاريخ العائلي بالإصابة بأمراض كلوية مزمنة وراثية بالإضافة إلى كبر السن والجفاف والإصابة بأمراض العدوى، والاستخدام المفرط للمسكنات، حيث بسبب الاستخدام المفرط تراجعا في وظائف الكلى ويزيد من خطورة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، لذلك فإن النصيحة الطبية المهمة هي الترشيد من استخدام المسكنات، وعدم استخدامها بشكل عشوائي، إضافة إلى دور الرعاية الأولية المهم في ضبط مستوى السكر والضغط للمرضى وهذا يحد من تسارع تراجع وظائف الكلى.

وتابع د. الخطيب أن الوقاية الأولية والتشخيص والعلاج المبكر لأمراض الكلى من أساسيات الوقاية وبالأخص أهمية الرفع من مستوى وعي وتثقيف الأشخاص بعوامل الخطورة وكيفية الوقاية، والتوعية بأهمية فحص الكلى للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها مثل مرضى بالسكري وغيرهم، وكذلك التوعية بأهمية اتباع نمط الحياة الصحي ودوره الأساسي في الوقاية من أمراض الكلى.

وأوصى بالإكثار من شرب السوائل، والمواظبة على تناول الفواكه والخضروات الطازجة، والغذاء الصحي، والابتعاد عن تناول الأطعمة المكررة، والتي تحتوي على السكريات والدهون للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتكون حصيات الكلى، والتقليل من تناول الملح، إضافة إلى عدم تناول الأدوية دون وصفة طبية للحفاظ على الكلى، وتجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، والتدخين إذ يؤدي إلى زيادة عبء العمل على الكليتين بهدف تخليص الدم من السموم.