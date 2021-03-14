رسائل للأم في عيد الأم- عيد الأم يقترب

مع اقتراب عيد الأم، نقدم إليكم عبارات للأم بمناسبة اقتراب عيد الأم، فالأم هي كنز من كنوز الحياة ونعمة من نعم الله الكبرى علينا، فبدون الأم لا يمكننا أن نحيا أو أن نستمر في السعي والعمل، للأم دور كبير ومهم في حياة كل منا منذ الصغر وحتى الكبر حتى بعد رحيلها عنا، يظل أثرها ولمساتها في حياتنا يظل طريقها التي رسمته لنا هو طريق حياتنا إلى النهاية.

ويقترب موعد عيد الأم في الواحد والعشرين من شهر مارس، وفي تلك المناسبة يقوم الكثير منا بإرسال بعض العبارات للأم لتهنئتها.

عيد الأم

يأتي عيد الأم في 21 مارس من كل عام، لا يتم الاحتفال به مثل باقي الأعياد الرسمية مثل عيدي الأضحى والفطر، ولكن بتلك المناسبة يتم تقديم الهدايا للأمهات وإرسال عبارات شكر وعرفان للأم، حيث أن لها تأثير كبير على كل منا مهما وصلنا فلا يمكن لأي شخص أن ينكر ذلك، الأم هي إحدى أسباب دخولنا الجنة فإن الجنة تحت أقدام الأمهات، بسبب المجهود العظيم الذي تبذله الأم في إنجاب الأبناء وتربيتهم تربية صحيحة وسليمة، وتسعى الأم طوال الوقت مهما كبر أبنائها في تربيتهم والحرص على أن يكونوا صالحين عارفين بدينهم ومتقين الله.

عبارات عيد الأم

وفي عيد الأم يمكن أن نقوم بإرسال بعض من عبارات عيد الأم التالية:

أمي أصل الوداد والمحبة، أمي قلب الوفاء، مهما حاولت وصفك وشكرك لن يوفي ذلك حقك وسأكون مقصرًا في وصفك

أنتِ يا أمي من احتاج إليه، عندما أخاف اذهب إليكِ وعندما أشعر بالسعادة اذهب إليكِ، مهما صادفت وقابلت وعرفت تبقين أنتِ مسكني الأول.

أمي أحن قلب وأرق غنوة وبسمتي الحلوة، حتى إذا اهديتكي قلبي فلن يوفيكي حقك.

أمي كل الماضي والقادم، أمي هي الأفراح والأماني، أمي عسى الله يرزقك سعادة الدنيا وراحتها.

في هذه المناسبة تقدم الأزهار والهدايا، ولكن لا يوجد شيء يمكن أن يساوي ما قدمتيه لنا.