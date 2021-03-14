تبحث ربات المنزل عن أسهل طريقة لعمل كيكة هشة وخفيفة في البيت، بمقادير بسيطة وسهلة متواجدة في كل منزل.

وتتكون مكونات الكيكة من ملعقتين كبيرتينن من الباكينج باودر. ثلاثة أرباع الكوب من الزيت النباتي. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من برش البرتقال. كوب من الحليب السائل. كوب ونصف الكوب من السكر. كوبان من الدقيق.

طريقة عمل الكيكة

أولا نقوم بتسخين فرن البوتاجاز على درجه الحرارة وتكون 200 درجه قبل أن نبدأ في عمل الكيك بعد ذلك نحضر وعاء ونضع فيه البيض ومعه الفانيليا ونضيف أيضا السكر ثم نقوم بخفق هم جيدا بالمضرب الكهربائي أو بالعجان أو بالخلاط أو بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف إلى الخليط السابق الزيت وبشر البرتقال واللبن وبعد ذلك نستمر في خفق المكونات جيدا حتى تتجانس كلها مع بعض

نقوم بإحضار وعاء اخر ونضع فيه الدقيق ويكون منخول جيدا عدد من المرات ونضيف إليه البيكنج بودر ثم نخلطهم

بعد ذلك نقوم بوضع خليط البيض والسكر والزيت واللبن على الإناء الذي فيه الدقيق مع البيكنج باودر ونقوم بتقليبه معا بملعقه حتى يتجانسوا تمام

بعد ذلك نقوم بإحضار قالب ثم نضع في هذا القالب دقيق وزيت ل تغليفه ثن نضع خليط الكيك فيه ونضعه في الفرن لمده ثلاثين دقيقة.