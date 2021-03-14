نتنياهو يقتحم خربة سوسيا في الخليل اليوم وسط دعوات للاحتجاج

من المقرر ان يقتحم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم الاحد 14/3/2021 خربة "سوسيا" في مسافر يطا قضاء الخليل بالضفة الغربية المحتلة وسط دعوات فلسطينية لصدى اقتحام نتنياهو والاحتجاج على الزيارة 0

وكان نتنياهو اعلن عن نيته زيارة مواقع أثرية مسافر يطا، للمشاركة في افتتاح موقع أثرى يتبع لإحدى المستوطنات القائمة فوق الأراضي الفلسطينية في المنطقة ، وينوي نتنياهو تنفيذ هذا الاقتحام تحت إشراف وزارة السياحة والآثار في حكومة الاحتلال.

تجمع "شباب ضد الاستيطان" دعا المواطنين والجهات المسؤولة للتواجد في سوسيا والوقوف إلى جانب سكانها خوفا من هجمات المستوطنين، واحتجاجا على محاولات تهويد المنطقة.

وتتعرض قرية سوسيا لحملة تهجير منذ سنوات طويلة، زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، إذ شملت هدم منازل ومنشآت واعتقالات وإرهاب المزارعين.

وسوسيا أو سوسية قرية فلسطينية تقع شرق مدينة يطا بمحافظة الخليل، ويعيش فيها قرابة 400 نسمة ويعتمدون على رعي المواشي واستصلاح عدة كروم من شجر الزيتون.

وتصنف أراضي قرية سوسيا ضمن المناطق "ج" حسب اتفاق أوسلو، وتقع ضمن سيطرة الاحتلال المدنية والأمنية.

وأنشأ الاحتلال على القرية مستوطنة "سوسيا" عام 1983 وبلغ عدد سكانها 737 شخصا في عام 2006.

ويتعرض السكان لاعتداءات متكررة، ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وارتفعت وتيرة التهجير والهدم وأعمال التجريف في الآونة الأخيرة، بعد الإعلان عن خطة الضم، والتي من المتوقع أن تستهدف المناطق المصنفة "ج" بدرجة أولى.

ويحاول الاحتلال ومستوطنوه بشكل متكرر تهجير 16 خربة في مسافر يطا، تقع في نهاية سلسلة جبال الخليل باتجاه هضبة النقب، ويقطنها نحو 2200 فلسطيني يصرون على الصمود والبقاء على أراضي جدودهم.

وينشر الاحتلال مستوطناته لفصل المسافر عن محيطها، عدا إعلان معظم أراضيها مناطق عسكرية مغلقة ومناطق تدريب عسكري، وفرض قيود على حرية حركة السكان، وتقليص مساحة رعي المواشي التي يعتمد عليها السكان برزقهم.