تسريبات "ايفون 13": بدون مدخل شحن وشاشة 120 هرتز..!

يبحث المتابعون عن تسريبات ايفون 13 الجديد، حيث تثير الشائعات حول الآيفون كالعادة فضول الكثير من محبي أبل، وعادةً فإن هذه التسريبات تصدر قبل صدور الآيفون بعدة أشهر ويكون الكثير منها صحيحا، تابعوا معنا لتعرف على التسريبات المتعلقة ب ايفون 13.

وفقاً للتسريبات فإن أبل تنوي إضافة خاصية Always-On Display وهي خاصية تجعل الشاشة تعمل حتى بعد غلق الهاتف وهذا لعرض الساعة والإشعارات، وهي خاصية موجودة في هواتف الأندرويد منذ زمن كبير ستضيفها أبل ب ايفون 13.

ويتوقع أن تأتي شاشة ايفون 13 بتردد 120 هرتز، وهو سيكون أول هاتف من أبل يأتي بهذا التردد للشاشة، حيث تعودنا في الإصدرات السابقة أن الشاشة تأتي بتردد 60 هرتز حتى ايفون 12 الأخير، ويتوقع أن يأتي نتوء الشاشة النوتش بحجم أصغر من الإصدارات السابقة من أجهزة آيفون 12.

ووفقا للتقارير فإن آيفون 13 القادم لن يأتي بمدخل شحن!، نعم، على الإغلب أن هذه الشائعة ستكون صحيحة، حيث إن أبل ستعتمدت على الشحن اللاسلكي بتقنية Magsafe في آيفون 13، وبذلك لن يأتي آيفون 13 بأي مداخل للشحن، وبالطبع لن يأتي بمدخل للسماعات الذي استغنت عنه أبل منذ ايفون 7.

ويتوقع أن تقوم أبل بزيادة حجم البطارية في أجهزة سلسلة ايفون 13 القادمة، وذلك حتى لا يواجه المستخدمين أية مشاكل في استهلاك البطارية بسبب الشاشة ذات التردد 120 هرتز، ونتوقع أن يكون هذا التسريب صحيحا، حيث إن شركات الهواتف بدأت بإضافة بطاريات كبيرة الحجم لهواتفها منذ زمن ليس بقليل.

ويتوقع أيضا أن تقوم أبل بجعل نسخة البرو من آيفون 13 بها خيار إضافي لسعة التخزين وهو 1 تيرا بايت أي ما يعني 1000 جيجابايت، وهو ما سيكون قفزة هائلة، حيث إن أعلى نسخة في سلسلة آيفون 12 كانت سعة التخزين بها 512 جيجابايت.

وهناك أيضا العديد من التسريبات الخاصة بأبل، ومنها أنها تخطط لجعل الأيفون القادم بعد ايفون 13 بشاشة كاملة بدون نوتش، كما جاء من ضمن التسريبات أن أبل تخطط لعمل جهاز قابل للطي في 2023.