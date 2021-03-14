"البيتكوين" يتجاوز الـ60 ألف دولار

سجلّت العملة المشفرة الأكثر شعبية "بيتكوين" رقماً قياسياً جديداً، وتجاوزت 60 ألف دولار، وفقاً لبيانات التداول.

ووفقاً لمنصة "Binance" وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتباراً من 14:29 بتوقيت موسكو، نما سعر البيتكوين بنسبة 5.77% لتصل إلى 60104 ألف دولار.

ومنذ نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، نمت قيمة البيتكوين لمدة 4 أسابيع متتالية.

وفي الأسبوع الأخير من شهر شباط/ فبراير، انخفضت قيمة العملة المشفرة بشكلٍ حاد بعد أن وصلت إلى رقم قياسي تاريخي جديد بلغ 58.352 ألف دولار، حيث انخفض سعر البيتكوين في 22 شباط/ فبراير إلى 50 ألف دولار، وفي 26 فبراير انخفض سعره إلى حوالى 44.5 ألف دولار، ثم ارتفع السعر مرة أخرى.

يذكر أن عملة "بيتكوين" دخلت سوق العملات المالية بشكلٍ مفاجئ حتى باتت اليوم تنافس عملات مالية لها باع وتاريخ طويل في الأسواق المالية.