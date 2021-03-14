حادثة مستشفى "السط " تقلب الأردن والتمرد على الحظر سيد الموقف

حادثة نقص الأوكسجين في مستشفى السلط الأردنية ادت الى تدحرج الامو على نطاق شعبي وسياسي وأمني ، قفزت سيناريوهات سياسية لها علاقة بمصير حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة وبنتائج التحقيقات التي تتزاحم ثلاث لجان لتفعيلها قبل إعلان النتائج.

نشطاء التواصل الاجتماعي في الأردن اعتبروا انه ولسبب غامض تم ترشيح وزير الصحة الأسبق سعيد دروزة للعودة إلى الواجهة بحكم اعتباره البديل الاحتياط الأنسب للمرحلة.

مسألة أي تغيير الآن قد لا تكون مستعجلة ليس بانتظار التحقيقات فقط، ولكن بانتظار ما سينتهي إليه مجلس النواب الذي يعقد جلسة ستكون عاصفة ظهر اليوم الأحد في سياق تداعيات حادثة مدينة السلط التي غذّت بدورها سلسلة لامتناهية من التوقعات.

ودخل المكتب الدائم لمجلس النواب حتى فجر اليوم الأحد في حوارات عاصفة لضبط ايقاع الجلسة قدر الإمكان قبل انعقادها وسط تشدد الدعوات لرحيل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني واقتراحات شعبية هذه المرة بتشكيل حكومة عسكرية خوفا من انهيار النظام الصحي.

في الأثناء، دعوات غاضبة من نواب محافظة البلقاء لطرح الثقة بالحكومة بعد الإعلان عن وفاة 7 مرضى في مدينة السلط بسبب انقطاع الأوكسجين في حادثة غامضة وغريبة أعلن وزير الصحة الاسبق الدكتور ممدوح العبادي أنها لم تمر عليه طوال خمسين عاما قضاها في القطاع الصحي. بدأ التحقيق في أكثر من جبهة واعتقلت السلطات احترازيا مدير وطاقم إدارة مستشفى السلط ومدير الشركة المزودة للغازات الطبية وبدأت النيابة بتحقيقها لصالح القضاء فيما بدأت لجنة خبراء عسكرية بتحقيق مواز بأمر من الملك عبد الله الثاني.

الأهم أن ليلة السبت الأحد كانت حزينة بالنسبة للأردنيين واستدعيت فيها الكثير من الذكريات السلبية وشهدت حالة “تمرد شعبية” نادرة، وقفت السلطات الأمنية عاجزة أمامها على أوامر الدفاع الخاصة بالحظر الصحي.

خلافا لتعليمات الدفاع التي تحظر التجول منذ الساعة السابعة مساء تظاهر مئات الأردنيين في عدة مناطق مع هتافات سياسية حادة جدا تجاوزت الخطوط الحمراء وسط ما يشبه التجاوب الشعبي مع دعوات التمرد على الحظر وكسر التعليمات.

ظهرت احتجاجات واعتصامات كان أعنفها في الهتاف في مدينة السلط نفسها وحصلت مظاهر تمرد ضد الحظر في بعض أحياء عمان العاصمة وفي مدينة الزرقاء وفي حي الطفايلة وفي بلدة ذيبان وعلى الطريق الصحراوي الذي يصل العاصمة بجنوبي البلاد.