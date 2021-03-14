زوارق الاحتلال تطلق النار اتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية

أطلقت الزوارق الحربية "الاسرائيلية"، صباح اليوم الأحد، نيران رشاشاتها اتجاه قوارب الصيادين في عرض بحر شمال القطاع.

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تجاه قوارب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال غزة ما أجبر الصيادين على الانسحاب والتراجع خوفًا من تعرض حياتهم للخطر دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مراكب الصيادين

يُشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية تواصل الاعتداء على الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، والأسبوع الماضي، كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس، جراء قنابل "إسرائيلية" ملغومة.