كتيبتان عسكريتان "إسرائيليتان" من النساء فقط على حدود لبنان

قالت مصادر إعلامية عبرية اليوم الأحد 14/3/2021، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرر نشر كتيبتين عسكريتين على الحدود اللبنانية جنودها من النساء فقط.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن شرطة حرس الحدود "الإسرائيلية" ستُدشن لأول مرة، كتائب عسكرية للنساء فقط بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.

وأكدت "كان"، أن المفوض العام لشرطة الاحتلال عَقَد اجتماعاَ مهماَ مع رئيس هيئة الأركان "الإسرائيلي" الجنرال أفيف كوخافي، وتم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت "كان" عن مسؤولين أمنيين أن المجندات سيعملن بشكل أساسي في جزء من شمال مدينة روش هعاين شمال "إسرائيل"، لمنع أي عمليات للمقاومة.

وأشارت إلى أن هذه المنطقة العسكرية تعمل فيها قوة مهمات مشتركة لجيش الاحتلال وحرس الحدود معا، وأن الكتيبتين النسائيتين ستكون مهامهما اتباع الإجراءات الأمنية في شمال الضفة الغربية.