لقاح كورونا.. من الممكن أن يكون هناك حاجة للتطعيم كل سنة..!

قال المدير التنفيذي لشركة جونسون أند جونسون أليكس جورسكي، إن فيروس كورونا المستجد يستمر بالمرور بتغييرات وطفرات قد تجعل من الصعب السيطرة عليه من خلال جرعة أو جرعتين من اللقاحات فحسب.

وأضاف جورسكي في مقابلة تلفزيونية، أنه "وفي حال استمر الفيروس بتغيير نفسه، فإن هذا قد يعني أن لقاحات فيروس كورونا من الممكن أن تصبح لقاحات يتحتم على البشر أخذها بوتيرة منتظمة سنويًا ولعدة سنوات قادمة، فالتغييرات التي يمر بها الفيروس قد تضعنا أمام سلالات جديدة قد لا تكون اللقاحات أو العلاجات المتوفرة حاليًا قادرة على ردعها".

يعتقد العلماء أن فيروس كورونا قد يغدو أحد الأمراض المتوطنة أو المزمنة (Endemic disease)، أي أن القضاء على فيروس كورونا بشكل تام قد لا يكون ممكنًا، فمع استمرار تركيبة الفيروس الجينية بالتحور والتغير قد يصعب على العلماء إنتاج لقاح واحد فعال بشكل نهائي ضد فيروس كورونا.

لقاح جونسون أند جونسون: لقاح جديد ينضم للسباق

من الجدير بالذكر التنويه إلى أن شركة جونسون أند جونسون هي إحدى الجهات التي تمكنت حديثًا من تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا، وعلى عكس بعض أنواع اللقاحات الأخرى المتاحة حاليًا.

ويتميز اللقاح الذي طورته هذه الشركة بأنه يتكون من جرعة واحدة فقط، على عكس اللقاحات الأخرى التي تأتي في جرعتين، كما انه لا يحتاج لحفظه ضمن درجات حرارة شديدة البرودة (أو مجمدًا)، مما قد يسهل على العاملين في المجال الصحي شحنه لمناطق مختلفة من العالم مع عوائق أقل.

وتسعى الشركة في الوقت الحالي للحصول على مصادقة الجهات الصحية الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية على لقاحها الذي تبلغ نسبة فعاليته في مقاومة الفيروس ما يقارب 66%.

وتشير الشركة، إنه إذا ما حصل اللقاح على مصادقة الجهات الرسمية، قد يصبح متاحًا مع نهاية شهر يونيو من العام الحالي.