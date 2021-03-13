طريقة عمل السمبوسة- السمبوسك في شهر رمضان 2021

طريقة عمل السمبوسة أو السمبوسك في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، طريقة تحضير السمبوسة في شهر رمضان المبارك، والتي تعد الأكلات المميزة وتزين غالبية موائد الصائمين ، في مختلف دول العالم وخاصة في الدول العربية، كما تلجأ الكثير من النساء صنع السمبوسة بأنفسهن في البيت لضمان جودتها وطعمها المميز وحتى نظافتها.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة في البيت

كوبان فقط من الدقيق الأبيض الناعم

4 ملاعق فقط من الزيت النباتي

ماء فاتر أو دافىء

خطوات عمل السمبوسة في شهر رمضان 2021

نمزج المكونات السابقة مع بعضها البعض ونقوم بالتقليب جيدا حتى تمتزج وتصبح عجينة ناعمة القوام، وبعد ذلك نقوم بترك هذه العجينة لفترة من الوقت قد تصل إلى الخمسة دقائق فقط لا غير.