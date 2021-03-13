بنزيمة ينقذ ريال مدريد في الوقت القاتل

تخطى ريال مدريد نظيره إلتشي بالوقت القاتل بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد اللاعب كريم بنزيمة، وفي المقابل سجل هدف إلتشي اللاعب دانييل بيدرو كالفو.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط على المنافس، لكن دون أي خطورة حقيقية تُذكر، حيث جاء أول تهديد صريح بتسديدة من إيسكو في الدقيقة 26.

وأضاع كريم بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34، حيث تلقى كرة عرضية من فينيسيوس جونيور، لكنه سدد بجانب القائم الأيمن لباديا.

وتصدى تيبو كورتوا لكرة من بويي لاعب إلتشي، كادت أن تصل لرأس زميله كاريلو، ليحمى البلجيكي مرماه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 39.

واستمرت محاولات وصول ريال مدريد لمنطقة إلتشي، لكن دون تشكيل أي تهديد صريح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد محاولاته لتسجيل الهدف الأول، وسدد كريم بنزيمة كرة في الشباك الخارجية في الدقيقة 48.

وطالب راموس مدافع بالحصول على ركلة جزاء، في الدقيقة 53، بعدما دفعه أحد مدافعي إلتشي مما أدى لسقوطه، لكن الحكم رفض احتساب أي شيء.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي ببراعة لتسديدة من كاريلو لاعب إلتشي داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 57.

ونجح كالفو في تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 61، حيث سدد الكرة بالرأس وارتطمت بالعارضة الأفقية قبل أن تسكن شباك كورتوا.

وأهدر كاسيميرو فرصة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 69، حيث تلقى كرة عرضية من زميله كروس، وسدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن.

واقتنص بنزيمة هدف التعادل في الدقيقة 73، إذ تلقى كرة عرضية من البديل لوكا مودريتش، وسدد كرة رأسية أسفل يسار باديا حارس مرمى إلتشي.

وقرر زيدان الدفع بالبلجيكي إيدين هازارد لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، في الدقيقة 75، من أجل تجهيزه للمباراة المقبلة ضد أتالانتا.

وكاد كاسيميرو أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 77، حيث سدد كرة صاروخية على حدود منطقة الجزاء، ومرت بجانب القائم الأيسر.

وحرم حارس مرمى إلتشي، ناتشو من تسجيل هدف الفوز، والذي سدد كرة قوية على حدود المنطقة، تصدى لها باديا على مرتين في الدقيقة 89.

واقتنص بنزيمة هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 90+2 بتسديدة صاروخية مرت أسفل يسار باديا، ليهدي الميرنغي 3 نقاط ثمينة في الصراع على اللقب.