مكوّنات عجينة القطن للبيتزا والمخبوزات في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مكوّنات عجينة القطن للبيتزا والمخبوزات في شهر رمضان 2021، والتي يكثر البحث عنها من قبل النساء في شهر رمضان المبارك، ونقدم لكم أدناه مكونات عجينة القطن والبيتزا والمخبوزات، حيث بامكانك متابعة الخطوات التي للحصول على عجينة القطن المناسبة.
مكونات عجينة القطن للبيتزا والمخبوزات
دقيق - كوبان وربع
حليب بودرة - نصف كوب
خميرة - ملعقة كبيرة
سكر - ملعقتان كبيرتان
زيت - ربع كوب
ماء دافئ - كوب
ملح - نصف ملعقة صغيرة
بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة
خطوات عجينة قطن البيتزا والمخبوزات
- نوضع الماء الدافئ مع الخميرة والسكر والقليل من الزيت وتقليبهم معا في وعاء عميق وانتظري لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل.
- عندما تصنع فوران وفقاعات ضيفي عليهم البيض والملح وقلبيهم معا جيدا وحليب بودرة.
- نحرك المكونات جيدا معا وضيفي الدقيق بالتدريج واستمري في العجن حتى تتكون معك عجينة متماسكة غير لاصقة باليد واتركي العجينة داخل وعاء كبير حتى تختمر به.
- نضع القليل من زيت تحت وفوق العجينة وتغطيتها حتى تختمر وتعلو وتصبح هشة وتترك لمدة نصف ساعة..
- ثم ضيفي قطعة زبدة على العجينة واعجنيها جيدا في كل مرة يوضع عليها زبدة حتى تتشرب عجينة زبدة ولابد أن تكون عجينة غير لاصقة باليد.
- ثم يتم تشكيل العجينة إلى قطع صغيرة من الكرات على حسب الرغبة، وتترك حتى ترتاح العجينة لمدة ربع ساعة تقريبا وتختمر وتعلو.
- نخبز المعجنات في فرن ساخن مسبقا على حرارة عالية 180 مئوية وتكون معجنات ذهبية اللون أو عمل بها بيتزا، أو حشوها بالجبن أو الخضار أو اللحوم المصنعة، أو بيتزا التي يحبونها الأطفال بكل أنواعها.