مكوّنات عجينة القطن للبيتزا والمخبوزات في شهر رمضان 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، مكوّنات عجينة القطن للبيتزا والمخبوزات في شهر رمضان 2021، والتي يكثر البحث عنها من قبل النساء في شهر رمضان المبارك، ونقدم لكم أدناه مكونات عجينة القطن والبيتزا والمخبوزات، حيث بامكانك متابعة الخطوات التي للحصول على عجينة القطن المناسبة.

مكونات عجينة القطن للبيتزا والمخبوزات

دقيق - كوبان وربع

حليب بودرة - نصف كوب

خميرة - ملعقة كبيرة

سكر - ملعقتان كبيرتان

زيت - ربع كوب

ماء دافئ - كوب

ملح - نصف ملعقة صغيرة

بايكنغ باودر - ملعقة صغيرة

خطوات عجينة قطن البيتزا والمخبوزات