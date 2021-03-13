نابلس: اصابة بالرصاص وهدم أجزاء من منزل قيد الإنشاء خلال التصدي لهجوم للمستوطنين

أصيب، اليوم السبت، شاب برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق خلال تصدي أهالي بورين جنوب نابلس لهجوم مستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني " جفعات رونين" هاجمت منازل المواطنين في الجهة الشمالية الشرقية من البلدة، وهدمت أجزاء من منزل قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطن منتصر نافع منصور.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة بعد تصدي الأهالي للمستوطنين وتدخل جنود الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى إصابة الشاب أحمد محمد راشد بالرصاص الحي في الفخذ، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.