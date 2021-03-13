البزم يكشف ملابسات حادثة إطلاق النار في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اياد البزم، اليوم السبت، أن النزيل الجنائي (م، د) 21 عامًا، قام بالاستيلاء على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة في مستشفى الطب النفسي، وأطلق النار داخل المستشفى.

واوضح البزم، ان اطلاق النار من قبل النزيل، أدى إلى إصابة أحد المرضى وهو النزيل (م، ص) 24 عاماً، ليُصيبه بحالة خطرة جداً تم نقله على إثرها لمستشفى الشفاء، وقد توفي فيما بعد.

وبيّن أن عناصر الشرطة حاولوا السيطرة على النزيل، إلا أنه باشر بإطلاق النار المباشر تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم، وخرج النزيل إلى ساحة المستشفى مطلقاً النار تجاه الزائرين، ما دفع عناصر الشرطة لإطلاق النار تجاهه للسيطرة عليه، وتمت إصابته بجراح خطرة توفي على إثرها.

وأشار البزم، إلى أنه قد تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. علماً بأن النزيل المذكور موقوف بتاريخ 11 يوليو 2020، على خلفية طعن شقيقه وقتل مواطن آخر، كما أنه بتاريخ 9 مارس الجاري، أمرت النيابة العامة بإحالة النزيل إلى مستشفى الأمراض النفسية؛ لتقييم حالته.