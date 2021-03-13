سلطة النقد الفلسطينية تعلن آلية عمل البنوك خلال الاغلاق الشامل

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، عن آلية عمل المصارف والبنوك في محافظات الضفة الغربية في ضوء قرار الإغلاق خلال الفترة من 14 الى 18 مارس الجاري.

وقالت سلطة النقد في بيان صحفي، إنه واستنادا الى قرار الرئيس عباس بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين وفي ضوء قرار الحكومة بإغلاق المحافظات الشمالية وبهدف تمكين الشركات والتجار والمصالح التجارية من ايداع النقود(الكاش) في حساباتها وتنفيذ عمليات التجارة فقد تقرر ما يلي:

تمنع المصارف عن استقبال الجمهور من الأفراد

يسمح بقبول الإيداعات النقدية من الشركات والتجار لتنفيذ عمليات التجارة الخارجية وذلك فقط أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الاسبوع الجاري.

استمرار قبول الايداعات النقدية من الافراد من خلال الصرافات الآلية التي تقبل الايداعات لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة على حساباتهم .

يستمر تقديم الخدمات المصرفية الالكترونية وكذلك خدمات الاتصال الرقمي وتغذية الصرافات الآلية بالنقد اللازم على مدار الساعة.

وأكدت سلطة النقد ان هذه الاجراءات تسرى اعتبارا من تاريخه ولحين انتهاء قرار الاغلاق.

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