غرة رؤية هلال شعبان 1442 وتحري موعد رمضان 2021 اليوم السبت 13-3-2021

رؤية هلال شعبان 1442 ، أصدرت السلطات السعودية ، اليوم السبت الموافق 13 -2-2021 ، بيانًا توضيحيًا بشأن رؤية هلال شعبان 1442 ، وفي هذه الاثناء رصدت المواقع على الانترنت عمليات بحث عالية حول هذا الموضوع ، ونتيجة لذلك خصصنا هذه المقالة لنشر بيان المملكة العربية السعودية .

وأوضح البيان السعودي ، أنها تعذر رؤية هلال شعبان ١٤٤٢ في مرصد تمير شمال العاصمة الرياض وغدا المتمم لشهر رجب والاثنين غرة شهر شعبان .

غرة شعبان وموعد تحري رمضان 2021 :

مساء اليوم، اجتمعت لجنة الترائي في مرصد تمير لترائي شهر شعبان وسط وجود عوالق ترابية في الأجواء .

الخميس الموافق 11 مارس 2021 ، أعلن مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين المقبل 15 مارس غرة شهر شعبان باعتماد رؤية الهلال.

وبدأ شهر رجب في معظم دول العالم الإسلامي يوم السبت 13 فبراير الماضي، وفق المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، وتابع بالقول : "فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر شعبان يوم السبت 13 مارس".

وفي 13 مارس 201 ، بتمام الساعة العاشرة صباحًا و21 دقيقة بتوقيت غرينتش سيحدث الاقتران المركزي .

وأوضح عودة، في تصريح صحفي، أنه لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي في هذا اليوم باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة.

وبيّن أن ذلك يعود لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس مع وجود إمكانية لتصويره بتقنية التصوير الفلكي بصعوبة.

وفي جاكرتا سيحدث الاقتران بعد غروب الشمس وبالتالي تستحيل رؤية الهلال من إندونيسيا في ذلك اليوم، أي بتاريخ 13 مارس.

غرة شعبان وتحري هلال رمضان 2021 في الدول العربية :

أما في بغداد فذكر مدير الفلك الدولي، أنه سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس.

وفي أبوظبي ومسقط والمنامة والكويت وعمّان ودمشق وبيروت سيغيب بعد 4 دقائق من غروب الشمس، وفق عودة.

واكمل المدير، وفي القدس والدوحة بعد 5 دقائق وفي الرياض والقاهرة بعد 6 دقائق وفي طرابلس بعد 7 دقائق، في حين، سيغيب في الجزائر بعد 8 دقائق وفي صنعاء بعد 9 دقائق وفي الخرطوم والرباط بعد 10 دقائق وفي نواكشوط بعد 16 دقيقة، ويكون رؤية الهلال من خلال التلسكوب.

بينما يمكن امكانية رؤية الهلال بالعين المجردة في اليوم التالي وهو يوم الأحد 14 مارس.

ومن المتوقع أن يكون يوم الاثنين 15 مارس في جميع دول العالم الاسلامي أول أيام شهر شعبان في الدول التي تشترط رؤية الهلال.

بالنسبة للدول الأخرى التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس ولا تشترط الرؤية المحلية، في 14 مارس.

أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، وأقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة.

وبالجدير ذكرة، فإن رؤية الهلال لتحديد موعد رمضان متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق لحظة رصده.