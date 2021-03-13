السعودية: تعذر رؤية هلال شعبان و غداً المتمم لشهر رجب 1442

اعلنت السعودية مساء اليوم السبت، تعذر رؤية هلال شهر شعبان في السعودية بسبب العوالق الترابية الكثيفة.

و أعلن مرصد تمير انه تعذر رصد هلال شعبان، حيث أن غداً الاحد هو المتمم لشهر رجب 1442، والاثنين غرة شهر شعبان.

وكانت الحسابات الفلكية التي قام بها علماء الفلك سواء في مركز الفلك الدولي أوالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد أوضح أن غرة شعبان فلكياً هو يوم الأحد 14 مارس 2021، إلا أن الحسابات هذه لم يتم الاعتماد عليها بشكل رسمي وأساسي حتى الآن، بل لا تزال الرؤية الشرعية للأهلة هو ما يتم اعتماده من قبل الدول الإسلامية والعربية، وذلك تماشيا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث قال “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”.