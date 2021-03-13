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تفاصيل الخبر
شاهد مباشر مباراة ريال مدريد و التشي في الدوري الإسباني
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:36 م
13 مارس 2021
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موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
11:15 م
بث مباشر مباراة ريال مدريد والتشي اليوم السبت 13-3-2021
05:34 م
تردد قناة بي ان سبورت 3 لمشاهدة مباراة ريال مدريد والتشي بث مباشر
03:38 م
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