زوارق الاحتلال تطلق النيران على مراكب الصيادين شمال غزة

أطلقت الزوارق الحربية "الاسرائيلية"، عصر اليوم السبت، النيران وقنابل صوت اتجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها وقنابل الصوت تجاه قوارب الصيادين غرب منطقة السودانية شمال غزة.

وأوضح أن الصيادين انسحبوا إلى الشاطئ، خوفًا من تعرض حياتهم للخطر.

يُشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية تواصل الاعتداء على الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، والأسبوع الماضي، كشفت وزارة الداخلية، عن ملابسات استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس، جراء قنابل "إسرائيلية" ملغومة.