الناعوق: الاحتلال اعتقلت مئات الاسرى بعد إصابتهم لتعذيبهم

أكد المتحدث باسم جمعية واعد للأسرى والجرحى منتصر الناعوق، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت المئات من الأسرى بعد اصابتهم بجراح مختلفة، موضحًا أنه "لم يأبه أحد لخطورة ذلك".

وأوضح الناعوق، في حديث مع إذاعة صوت الاسرى، أن الاحتلال استغل الحالة الصعبة للأسرى الجرحى في التحقيق والتعذيب داخل الزنازين، مشيرًا إلى أنه تم توثيق عدد من الشهادات للأسرى الجرحى الذين تم التحقيق معهم وهم على سرير المشفى ومصابون بجراح خطيرة.

وبيّن المتحدث، أن الأسرى الجرحى يعانون من الإهمال الطبي حيث يحرمون من الحصول على العلاج اللازم والعرض على الأطباء.

وقال الناعوق: إن "كثير من الأسرى أصيبوا بجراح خطيرة نتيجة الاقتحامات المختلفة والمتكررة للسجون".

وأضاف إلى ضرورة العمل على استغلال هذه الانتهاكات والمشاهد المؤلمة في فضح جرائم الاحتلال.

ودعا الناعوق، إلى ضرورة دعم وإسناد الجريح الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.

ويصادف اليوم 13 من آذار، يوم الجريح الفلسطيني، إذ أصيب نحو مليون ونصف مواطن فلسطيني منذ احتلال (إسرائيل) فلسطين عام 1948.