د. ظهير: الوضع الوبائي في غزة "مقلق"

أكد مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة، د. مجدي ضهير، اليوم السبت، أن الوضع الوبائي في قطاع غزة مقلق، وذلك بعد تسجيل زيادة طفيفة في معدل دخول المستشفيات لدى المصابين بفيروس كورونا.

واعتبر د. ضهير أن ذلك يأتي نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية والذي قد يكون سببا في تعرض قطاع غزة لموجة جديدة من انتشار الوباء.

وفيما يتعلق باللقاح، قال مدير الطب الوقائي: إن "إجمالي ما وصل من لقاحات إلى قطاع غزة بلغ ٦٢ ألف جرعة، فيما تم تطعيم أكثر من ٥٧٠٠ شخص حتى مساء الخميس الماضي، فيما تجاوز عدد المسجلين على منصة صحتي ٢٢ ألف شخص".

وأشار د, ظهير، إلى أن الفئة المستهدفة من التطعيمات، هم: كبار السن والمرضى المزمنين والطواقم الطبية، فيما يتم العمل على إعطاء اللقاح في الوقت الحالي للفئات ذات الأولوية خاصة من تتجاوز أعمارهم ال٦٠ عاماً.