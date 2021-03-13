حديثًا، زادت عمليات بحث المصريين عن استعلام برقم البطاقة صرف معاش التكافل والكرامة شهر مارس 2021 ، ويعتبر هذا الصرف الطارئ ضمن المعاشات الاجتماعية التي تتعهد بها الحكومة المصرية لفئات الهشة للخروج من الوقائع الصعب لاسيما بعد جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية على جميع القطاعات الحيوية التي انعكست على المواطنين ، وكل ما يتعلق بتفاصيل صرف معاش التكافل والكرامة الجديد برقم البطاقة ستجده هنا في هذه المقالة ، لذلك ندعوكم إلى المتابعة حتى النهاية .

ولقد لاقت هذه المقالة التي هي بعنوان صرف معاش التكافل والكرامة شهر مارس 2021 برقم البطاقة ، اهتمامًا واسعًا من المواطنين ، حيث تسهل عليهم صرف المعاش يسهل عملية تسهيل شراء السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن المصري.

وتعد هذه المعاشات الاجتماعية من الضروريات في المساهمة بالدعم المالي من المعاش في تحقيق ذلك. ولتحقيق حياة أفضل للكثير من المواطنين .

الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة برقم البطاقة شهر مارس 2021 :

ولقد وضعنا لكم خطوات استعلام المواطن عن معاش التكافل والكرامة برقم البطاقة، مارس 2021 وهي وفق التالي:

أولا : الخطوة الاولى : أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي وهو (https://www.moss.gov.eg/)

ثانيًا: في الخطوة الثانية وبعد الدخول على رابط الوزارة، سيتم تسجيل دخولك إلى الموقع، وبعدها اكتب الاسم ورقم المرور.

ثالثًا: اختار خدمات التكافل والكرامة.

رابعًا: الخطوة الرابعة، اكتب الرقم الوطني المكون من 14 رقمًا.

خامسًا : اكتب جميع المعلومات المطلوبة.

سادسًا: والخطوة الاخيرة ، انقر فوق "استعلام" لتظهر لك جميع التفاصيل حول معاش التكافل والكرامة.

معاش التكافل والكرامة 2021 غير المستحقين :

ويمكن الحصول على التكافل والكرامة من غير المستحقين لها ، وفق تغريدات متداولة على المنصات الرقمية، في حين، نفت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش التكافل والكرامة غير المستحق من الأخبار المتداولة على مواقع الأيام الجارية .

واكدت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ، في بيان لها، انها تقوم بمراجعة بيانات المتقدمين من الفئات المستحقة من الأرامل والمطلقات والأبناء والملاك. العمالة غير النظامية وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأسر الفقيرة والمحتاجين.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه بعد الانتهاء من عمليات البحث والمراقبة. سيتم الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش التكافل والكرامة.

خطوات الاستعلام عن معاش وكرامة :