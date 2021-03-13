موعد يوم شم النسيم 2021 | عطلة عيد الربيع في مصر

يبحث العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، عن موعد يوم شم النسيم 2021 وإجازة عيد الربيع في مصر، حيث يعتبر العديد هذا اليوم بمثابة فسحة وعطلة رسمية لجميع العاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص وحتى البنوك.

موعد شم النسيم في مصر 2021

وتختلف مظاهر الاحتفال بيوم شم النسيم من محافظة لأخري، حيث يذهب المواطنين إلى الحدائق العامة والمنتزهات، وإلى الشواطئ، وغيرها من الأماكن التي يسعد فيها الناس.

ويوافق شم النسيم هذا العام 2021 يوم 3 مايو، حيث سيأتي والمسلمون صيام في شهر رمضان المعظم، حيث ستختلف مظاهر الاحتفال به هذا العام، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من القطاعين العام والخاص حتى البنوك.

ويعتبر شم النسيم، من أهم الأعياد الفرعونية التي مازلنا محتفظين بها ونحتفل بها حتى الآن، حيث يتتضمن العديد من الموروثات والمظاهر الاحتفالية المصرية، كالخروج على ضفاف النيل والمتنزهات العامة، حيث يتناول المصريون المأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة، والتي تعد من أهم الطقوس في هذا اليوم، ويستعد لشرائها المواطنين سنويا، ويكون عليها إقبال كثيف منهم مع قرب الموعد.

ومع كل عام يتسأل المصريين عن حكم الاحتفال بيوم شم النسيم، إذ تعددت الفتاوى والأحكام في هذا الصدد بين المؤيد والمعارض لشم النسيم، من منهم من يري من الفقهاء أن الاحتفال يجوز، ولايمثل أثم، وهناك الجانب الاخر الذي يري أنه لا يجوز الاحتفال بغير عيدي الفطر 4 والأضحى للمسلمين.

إلا أن دار الإفتاء المصرية أقرت بجواز الاحتفال بها واعتبرها بدعة حسنة تعزز 9 أوصال العلاقات الإنسانية والروابط الأسرية وأوضحت أيضًا أن العمل بطقوسه عادة مصرية قديمة غير مخالفة للشرع.